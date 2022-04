.

Asansol By Poll 2022 : বুথের সামনে গুড় বাতাসা বিতরণ, ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

জামুড়িয়া বিধানসভার (Asansol By Poll 2022) মণ্ডলপুর গ্রামে 82- 83 নম্বর বুথের বাইরে গুড় বাতাসা বিতরণ তৃণমূলের (Tmc Accused of Influencing Voters in Jamuria by Distributing Gur Batasa) ৷ এতেই শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অবশ্য সাফাই, এই প্রচণ্ড গরমে ভোটারদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ রাখার জন্য গুড় বাতাসা দেওয়া হচ্ছে ।