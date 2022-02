.

Threat Poster Against Udayan Guha : কামতাপুরী ভাষায় উদয়ন গুহ’র নামে হুমকি পোস্টার Published on: 2 hours ago

দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহকে হুমকি (Threat Poster Against Udayan Guha) ৷ আর সেই হুমকির পোস্টার লেখা কামতাপুরী ভাষায় (Threat Poster in Rajbanshi Language Against MLA Udayan Guha) ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটার বাবুপাড়ায় ৷ তাঁর বাড়ির সামনেই এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ শনিবার দুপুরে উদয়ন গুহর বাড়ির সামনে ওই হুমকি পোস্টার দেখা যায় ৷ প্রসঙ্গত, সম্প্রতি উদয়ন গুহ বিজেপির বিধায়ক মালতি রাভা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিককে উদ্দেশ্য করে হুমকি দেন ৷ বলেন, কেউ বাংলাকে ভাগ করতে এলে হাঁটু ভেঙে দেওয়া হবে ৷ সেই নিয়েই এ বার উদয়ন গুহ’র বাড়ির কাছে হুমকি পোস্টার পড়েছে ৷