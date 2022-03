.

Suvendu at Shivaratri Puja : না জেগে উঠলে হিন্দুদের হয় ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে, না হলে দেশ ছাড়তে হবে; নন্দীগ্রামে মন্তব্য শুভেন্দুর Published on: 26 minutes ago

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের গোকুলনগরে বড়নগর তরুণ স্বপ্ন-এর উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার আয়োজিত হয় শিব চতুর্দশীর পুজো ও গ্রামীণ মেলা (Suvendu Adhikari in Nandigram Shivaratri Puja) ৷ সেখানে উপস্থিত হয়ে শিবমন্দিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal LoP Suvendu Adhikari) ৷ এদিন সোনাচূড়ায় মহাশিবরাত্রি পুজোতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন । তিনি বলেন, ‘‘আপনারা বাংলাদেশ দেখেছেন, আফগানিস্তান দেখেছেন, দেখেছেন বাংলাদেশের অষ্টমীর দিন দুর্গা মায়ের মূর্তি ভাঙা । তাই হিন্দুরা যদি না জাগে, সনাতন সংস্কৃতি যদি আপনারা এগিয়ে নিয়ে যান, আমাদের হয় ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে না হলে দেশ ছাড়তে হবে ।’’ (suvendu says if hindus not awake then either they have to change religion or leave india)