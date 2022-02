.

Suvendu Adhikari Warns TMC : বিজেপির উপর হামলা হলেই পৌঁছে যাব, তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

কাঁথি পৌরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari at Contai) ৷ ওই ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী কাঁথির বিধায়ক অরূপ দাস ৷ তাঁকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা হেনস্তা করেছে বলে অভিযোগ ৷ তার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার শুভেন্দু বলেন, ‘‘যেখানে ওরা (তৃণমূল) হামলা করবে, সেখানেই আমি যাব । মানুষ ভোট দিলে বিজেপি জিতবে (suvendu adhikari warns tmc during his campaign in contai) ।’’ একই সঙ্গে তিনি জানান, পৌরভোটে (Bengal Civic Polls 2022) কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে বিজেপি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ৷