Suvendu on Dhankhar-Mamata : 'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে মানেন না', ধনকড়-মমতা বৈঠকে আশা দেখছেন না শুভেন্দু

বগটুই গণহত্যা থেকে বিধানসভায় হাতাহাতি ৷ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Jagdeep Dhankhar has invited Mamata Bannerjee for an interaction) ৷ রাজ্যের সাংবিধানিক এবং প্রশাসনিক প্রধানের মধ্যে সেই আলোচনা শেষপর্যন্ত যদি বাস্তব রূপ নেয়ও, তা হলেও কোনও আশার আলো দেখছেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সাফ জানালেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল-সহ কোনও সাংবিধানিক ব্যবস্থাকেই মানেন না ।’’