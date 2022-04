.

Ram Navami at Raniganj : রানিগঞ্জে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শুভেন্দু-প্রিয়াঙ্কা Published on: 11 minutes ago

রানিগঞ্জে রামনবমীর জমকালো শোভাযাত্রা (Ram Navami at Raniganj) ৷ গেরুয়া পতাকা হাতে হাঁটলেন শুভেন্দু অধিকারী । সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল ও আরও অনেকে (Suvendu Adhikari and Priyanka Tibrewal at Ram Navami Rally in Raniganj) ৷ রানিগঞ্জের সীতারামজী ভবন থেকে শুরু হয় এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা । গানের তালে নাচতে দেখা গেল যুব সম্প্রদায়কে ৷