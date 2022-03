.

Organic Colour Made in School : দোলের আগে বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে রানাঘাটের স্কুলে তৈরি হচ্ছে জৈব রং Published on: 2 hours ago

আসছে দোল উৎসব ৷ তার আগেই ভেষজ আবির তৈরির কর্মশালা আয়োজিত হল রানাঘাট দেবনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লসে (Organic Colour Made in School)। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সহযোগিতায় এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়া বিশ্বাসের চেষ্টায় এই আয়োজন (students made organic holi colour in a school of ranaghat) ৷ পালংশাক, বিট ,গাজর, হলুদ ও অ্যারারুটের সংমিশ্রণে ছাত্রীরা তৈরি করল ভেষজ আবির । এই আবির ব্যবহারে ত্বকের ক্ষতি রোধ করার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণও রোধ করা যাবে । রানাঘাটের এই স্কুলে ভেষজ আবির তৈরি করাকে কেন্দ্র করে ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো ।