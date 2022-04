.

Bagtui HS Students : আতঙ্ক দূরে সরিয়ে উচ্চমাধ্যমিক দিল বগটুইয়ের মেয়েরা Published on: 3 hours ago

ভাদু শেখ খুনের পরেই আগুন জ্বলেছে গ্রামে ৷ তাতে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে 9 জন গ্রামবাসীর ৷ তদন্ত শুরু হয়ে ইতিমধ্যে 22 জন গ্রেফতার হলেও এখনও কার্যত থমথমে গোটা গ্রাম ৷ তার মধ্যেই এদিন উচ্চমাধ্যমিক দিতে গেল গ্রামের ছাত্রীরা ৷ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আগেই 12 জন ছাত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছিল রামপুরহাট গুরুকুল পাবলিক স্কুলে । সেখান থেকেই পুলিশি নিরাপত্তায় পরীক্ষা দিল পরীক্ষার্থীরা (Bagtui Students went to sit for HS) ৷