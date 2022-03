.

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা যেমন বইপ্রেমীদের মিলনক্ষেত্র, তেমনই বাঙালি সংস্কৃতিরও এক অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটে ৷ সেটাই আরেকবার প্রমাণ করলেন সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা ৷ 45তম কলকাতা বইমেলা তাঁদের পরিবেশিত নাচ, গান আর নাটক মেতে উঠলেন দর্শকরা (Students perform Dance Drama and Songs at The Book Fair) । অনুষ্ঠান দেখতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এস বি আই অডিটোরিয়াম ।