Sidhu Meets Ranu Mondal: রাণু মণ্ডলের বাড়িতে তাঁর বায়োপিকের গান নিয়ে উপস্থিত সংগীত পরিচালক সিধু



রানাঘাটের রাণু মণ্ডলের জীবন নিয়ে তৈরি হচ্ছে সিনেমা ৷ সিনেমার নাম 'মিস রাণু মারিয়া' (Sidhu meets Ranu Mondal with some songs from her biopic)। বেশ কিছুদিন আগেই ছবির জন্য় প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন পরিচালক ঋষিকেশ মণ্ডল । সিনেমার মুখ্য চরিত্র অর্থাৎ রাণুর চরিত্রে অভিনয় করবেন বলিউডের অভিনেত্রী ঈশিকা দে। ইতিমধ্যেই রাণুর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী লক্ষ্য় করেছেন । এইবার সেই ছবির সুরকার, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী তথা সংগীত পরিচালক সিধু এসে উপস্থিত হলেন রানাঘাটে রাণু মণ্ডলের বাড়ি। সঙ্গে ছিলেন সিনেমার পরিচালক ঋষিকেশও । রাণুর বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু গান গাইলেন সিধু । নানা গল্প গানের মধ্যে দিয়ে রীতিমত জমে উঠল আলাপচারিতা ৷ এমনকি সিনেমায় যে গানটি রাণু গাইবেন, সেই গানের রিহার্সালও চলল জোর কদমে।