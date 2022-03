.

Shuchismita Chakraborty : ভয় একটাই রিয়েলিটি শোয়ের তারকাদের মত হারিয়ে না যাই, বললেন সুপার সিঙ্গার চ্যাম্পিয়ন শুচিস্মিতা Published on: 14 minutes ago

সপ্তাহের পর সপ্তাহ টানা লড়াইয়ের পর তাঁর মাথায় উঠেছে 'সুপার সিঙ্গার সিজন থ্রি'র চ্যাম্পিয়নের মুকুট ৷ কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা ? ঠিক কতখানি কঠিন ছিল তাঁর লড়াই ৷ এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্য কাহিনি অকপটে ইটিভি ভারতের সামনে তুলে ধরলেন শুচিস্মিতা চক্রবর্তী (Shuchismita Chakraborty Opens up about her Journey in Super Singer)।