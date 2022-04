.

Asansol By Poll 2022 : ভোটের দিন খোশমেজাজে শত্রুঘ্ন সিনহা Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

চলছে ভোট (Asansol By Poll 2022) ৷ সকাল 10টায় আসানসোলের গ্র‍্যান্ড হোটেলে নিজের রুম থেকে হোটেলের লবিতে এসে খোশ মেজাজেই বসলেন শত্রুঘ্ন সিনহা (Shatrughan Sinha on Asansol By Poll Election Day) । বেশ কিছুক্ষণ সেখানে আড্ডা দেওয়ার পর ভোট পরিস্থিতি দেখতে গেলেন কাছাকাছি অবস্থিত ইদগা স্কুলের বুথে । তারপর সেখান থেকে গেলেন গুরুদ্বোয়ারায় ৷ সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল নেতা অভিজিৎ ঘটক । অগ্নিমিত্রা পলের কনভয়ে হামলা প্রসঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনহা জানান, আমি এই বিষয়ে কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করব না ।