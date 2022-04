.

Shatrughan Sinha at Ram Navami Rally : "আমিই তো রামের ভাই শত্রুঘ্ন", রামনবমীতে যোগ দিয়ে জানালেন বিহারিবাবু Published on: 36 minutes ago

"আমিই তো রামের ভাই শত্রুঘ্ন । আমরা চার ভাই রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। আমাদের দুই যমজ সন্তান লব ও কুশ। এমনকি আমাদের বাড়ির পরিচালনার যিনি সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর নাম পবন । অর্থাৎ, পুরো রামায়ণ আমাদের বাড়িতে রয়েছে । " আসানসোলের বার্নপুরের বড় শিবস্থানে রবিবার রামনবমীর মিছিলে উপস্থিত থেকে এমনটাই জানালেন তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা (Shatrughan Sinha and Moloy Ghatak at Ram Navami Rally in Asansol) । রবিবার বিকেলে বার্নপুরের বড় শিবস্থানে রামনবমীর আখড়া উপলক্ষে এসেছিলেন আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা (Shatrughan Sinha at Ram Navami Rally) । তাঁর সঙ্গে এদিন শেষদিনের প্রচারে উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ৷