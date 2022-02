.

tmc inner clash at kalyani : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ের জেরে কল্যাণীতে মেলা বন্ধের নির্দেশ Published on: 48 minutes ago

Koo_Logo Versions

নদীয়ার কল্যাণী পৌর নির্বাচনের 10 নম্বর ওয়ার্ডের প্রচারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কল্যাণী ব্লকের সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘোড়াগাছা গ্রামের জুনিয়র বেসিক স্কুলের মাঠে জড়ো হয়েছিলেন প্রায় 50 জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক । অভিযোগ, সেখানেই তৃণমূলের অন্য একটি গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন সশস্ত্র যুবক হামলা করে (tmc inner clash at kalyani) ৷ বোমাবাজিও হয় ৷ বেশ কয়েকজন আহত হন (several injured during tmc inner clash at kalyani) ৷ কয়েকজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করা হয় কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে । ওই মাঠে একটি মেলা চলছিল । মেলায় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয় ৷ পরে কল্যাণী ও হরিণঘাটা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলা বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷