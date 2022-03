.

Rampurhat Massacre : অনুব্রতর শাস্তি চাইলেন বগটুইয়ে পুড়ে মৃত নাজিমা বিবির স্বামী শেখলাল Published on: 2 hours ago

বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুইয়ে আগুনে পুড়ে আগেই মৃত্যু হয় আটজনের (Rampurhat Massacre) ৷ গতকাল, সোমবার মারা গেলেন আরও একজন (One more Death in Rampurhat Massacre) ৷ তাঁর নাম নাজিমা বিবি ৷ তিনি অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ স্ত্রীর মৃত্যুর পর দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হলেন নাজিমার স্বামী শেখলাল শেখ ৷ তিনি সরাসরি বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের শাস্তির দাবি তুললেন (Rampurhat Massacre Victim Husband wants Punishment of TMC Leader Anubrata Mondal) ৷