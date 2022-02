.

Bengal Civic Polls 2022 : সাতসকালে ভোট দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ Published on: 18 minutes ago

কোচবিহার সদরনাগরী হিন্দি স্কুলের 4/246 নং বুথে ভোট দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কোচবিহার পৌরসভার 8নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (Rabindranath Ghosh TMC Candidate Ward No 8 of Coochbehar Casts His Vote) ৷ এ দিন সকাল সকাল নিজের ভোট দেন তিনি ৷ নিজের নাগরিক অধিকার প্রয়োগের পর দাপুটে এই তৃণমূল নেতা বলেন, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবে এবং কোচবিহার পৌরসভার (Bengal Civic Polls 2022) সবক’টি আসনেই তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হবেন ৷ তবে, কোচবিহারের বিভিন্ন বুথে বিজেপির এজেন্টদের বসতে না দেওয়ার অভিযোগ মানতে চাননি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ৷ ভিত্তিহীন অভিযোগ দাবি করে তিনি বলেন, ‘‘ওদের যেমন ভোটার নেই, তেমনি ওদের এজেন্টও নেই ৷