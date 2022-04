.

Protyush Ghosh: সুরেলা আড্ডায় কলকাতা মেট্রো রেলের থিম গানের স্রষ্টা প্রত্যুষ ঘোষ Published on: 11 minutes ago

Koo_Logo Versions

প্রত্যুষ ঘোষ পেশায় মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার সেক্রেটারি টু জেনারেল ম্যানেজার । দিনের আটটি ঘণ্টা কাটে কর্মজীবনের তুমুল ব্যস্ততায় । বাকি রইল ১৬ ঘণ্টা । এর মধ্যে আটটি ঘণ্টা তাঁর কিন্ত কাটে গানে গানে । বাকি আট ঘণ্টা পরিবার এবং ঘুমের জন্য বরাদ্দ । ইটিভি ভারতকে এমনটাই জানালেন প্রত্যুষ । প্রতি বছর মেট্রো রেলের জন্মদিনে অর্থাৎ 24 অক্টোবর একটি করে নতুন থিম গান তৈরি করেন তিনি । উপহার দেন কলকাতা মেট্রোকে । আর সেটাই নিয়মিত বাজে সব মেট্রো স্টেশনে । এছাড়া নিয়মিত স্টেজ শোও করেন । কাজের চাপে তিনি কিন্তু ভুলে যাননি তাঁর সুরেলা সত্ত্বাটিকে ৷ এহেন প্রত্যুষ ঘোষ সুরেলা আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে (Protyush Ghosh Opens Up About His Journey)।