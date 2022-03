.

Police Restricts Adhir in Bolpur : বগটুয়ে যেতে অধীরকে বাধা পুলিশের Published on: 9 minutes ago

একদিকে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে রওনা দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে সড়কপথে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী আসছিলেন বগটুই গ্রামে ৷ কিন্তু বোলপুরেই ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয় লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা এবং তাঁর সঙ্গীদের । বগটুইয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসায় এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে । পুলিশি বাধার প্রতিবাদে বোলপুরের শ্রীনিকেতন মোড়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অধীররঞ্জন চৌধুরী ও কংগ্রেস কর্মীরা (Police restricts Congress MP Adhir Chowdhury in Bolpur on way to Bagtui Rampurhat) ৷