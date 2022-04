.

Cow Dung Fight During Ugadi : উগাডিতে গোবর ছুড়ে খেলা, পোশাকি নাম ‘পিডাকালা সমারম’ Published on: 5 minutes ago

অন্ধ্রপ্রদেশের কুড়নুল জেলায় ঘুঁটে ছোড়াছুড়ি (Cow Dung Fight During Ugadi in Andhra Pradesh) ৷ না মারামারি নয়, খেলা ৷ উগাডি উপলক্ষে রবিবার সন্ধ্যায় এভাবেই উৎসবে মাতলেন কুড়নুল জেলার কাইরুপ্পালা গ্রামের লোকজন ৷ যার পোশাকি নাম ‘পিডাকালা সমারম’ (People of Kurnool in Andhra Pradesh Celebrated PIDAKALA SAMARAM in Ugadi) ৷ একমাস আগে গরুর গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি করেন গ্রামবাসীরা ৷ উগাডি উপলক্ষে ভগবান বীরভদ্র স্বামীর মূর্তির শোভাযাত্রার সময় গ্রামবাসীরা দুই দলে ভাগ হয়ে এই ‘পিডাকালা সমারম’ উৎসব পালন করেন ৷ দুই দল একে অপরকে লক্ষ্য করে ঘুঁটে ছুড়ে মারেন এই খেলায় ৷