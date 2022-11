.

WC Fever in Kerala: বিশ্বকাপ জ্বরে কাবু কেরল, মালাপ্পুরম যেন একটুকরো কাতার Published on: 59 minutes ago

কলকাতা যেমন ফুটবলের মক্কা, তেমনই দেশের দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির ফুটবল নিয়ে উন্মাদনাও কিছু কম নয় ৷ দিনকয়েক আগে কোঝিকোড়ে লিওলেন মেসির 30 ফুটের কাট-আউটের ছবি পৌঁছে গিয়েছে আর্জেন্তিনার সংসারে ৷ এবার সামনে এল মালাপ্পুরমের ছবি ৷ সেখানে কোনও বাড়ির ব্যালকনি সেজে উঠেছে সবুজ-হলুদে ৷ কোনও বাড়ির দেওয়াল আবার সাদা-আকাশি ৷ কোনও দোকানের দেওয়ালে ফুটে উঠেছে মেসির ড্রিবলের গ্র্যাফিটি তো কোথাও আবার সিআর সেভেনের সিইউউউ ৷ সবমিলিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আড়াই সপ্তাহ আগেই প্রস্তুত কেরলের এই জেলা যেন একটুকরো কাতার Streets of Malappuram turn 'Mini Qatar' as Football WC fever grips the district) ৷