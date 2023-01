Published on: 2 hours ago

সিমলা জেলার পর্যটন কেন্দ্র কুফরিতে গতকাল রাত থেকে শুরু হয়েছে ভারী তুষারপাত (Video of Snowfall) ৷ যার কারণে পুরো কুফরি বরফের সাদা চাদরে ঢেকেছে। পুরো এলাকা সাদা চাদরে ঢেকে এক অপূর্ব দৃশ্য নিয়েছে ৷ একই সঙ্গে তুষারপাতের খবর পাওয়া মাত্রই শুক্রবার সকাল থেকে পর্যটকরা মেতেছেন বরফ নিয়ে খেলা করতে। দীর্ঘ সময় ধরে ওই তুষারপাতের অপেক্ষায় ছিলেন পর্যটকরা। তুষারপাতের কারণে পর্যটকদের মুখ এখন খুশিতে ভরে উঠেছে (Tourists Enjoying Snowfall in Kufri)। এছাড়াও, সিমলার জাখুতেও মরশুমের প্রথম তুষারপাত দেখা দিয়েছে ৷ সেই কারণে সৌন্দর্য বেড়েছে আরও দ্বিগুণ ৷ যদিও সিমলা শহরের আবহাওয়া এখন পরিষ্কার। কুফরিতে আসা পর্যটকরা বলছেন, ওই রাজ্যের আবহাওয়া দফতর গতকাল ও আজ তুষারপাতের পূর্বাভাস (Himachal Weather Update) দিয়েছিল ৷ আর তা শুনেই তাঁরা এখানে বেড়াতে এসেছেন ৷ পর্যটকরা বলছেন, এদিন বহুদিনের ইচ্ছেপূরণ হল তাঁদের (Snowfall in Himachal) ৷ তাঁরা আরও জানান, সেখানকার ট্রাফিক ব্যবস্থা খুবই ভালো। এলাকাতে মোতায়েন রয়েছেন পুলিশ কর্মীরা ৷ যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁরা সকলকে সাহায্য করছেন ৷