.

Upali Chatterjee : পুরুষ অধ্যুষিত সংগীত পরিচালকের দুনিয়াতেও তেমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি: উপালি চট্টোপাধ্যায় Published on: 31 minutes ago

Koo_Logo Versions

ধারাবাহিক 'করুণাময়ী রানী রাসমণি' থেকে শুরু করে 'পিলু'- যাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় সমৃদ্ধ হয়, তিনি সঙ্গীত শিল্পী তথা সঙ্গীত পরিচালক উপালি চট্টোপাধ্যায়। হাতেগোনা কয়েকজন মহিলা সঙ্গীত পরিচালকের মধ্যে তিনি একজন। সঙ্গীত পরিচালকের নাম বলতে গেলে একের পর এক পুরুষের নামই মনে পড়বে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের জায়গা নিজেই পোক্ত করেছেন উপলি। 'মনের মানুষ' থেকে 'বেলাশুরু' সবেতেই রয়েছে তাঁর সুরের জাদু। এহেন উপালি চট্টোপাধ্যায় আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে(Upali Chatterjee Opens Up About Her Journey)।