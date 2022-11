.

Bankura Hawker Boy at IIT Kharagpur: ফেরিওয়ালা ভর্তি হল খড়গপুর আইআইটিতে, 'মাত্র' 10 হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর Published on: 53 minutes ago

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামের ফেরিওয়ালার ছেলে ছোটন কর্মকার খড়গপুর আইআইটিতে সুযোগ পেয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে (Bankura Boy in IIT Kharagpur) ৷ সেই অভাবী ছোটনের বাবার হাতে সোমবার 'মাত্র' 10 হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার(Subhas Sarkar Helps Hawker Student for Admission in Kharagpur IIT)৷ একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর যৎসামান্য অর্থ সাহায্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ যদিও সুভাষবাবু এদিন খড়গপুর আইআইটির ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে ছোটনের সেমস্টার ফি-মকুবের আর্জিও করবেন বলে জানিয়েছেন ৷ ছোটনের যাতে পড়া শেষ করতে না অসুবিধা হয়, বিষয়টি দেখবেন তিনি ৷