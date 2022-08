.

Orange Alert in Digha: নিম্নচাপের জেরে পর্যটকদের সমুদ্র স্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

পর্যটকদের সমুদ্র স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন (Tourists banned from bathing in Digha due to low pressure) । ফলে পর্যটকদের সমুদ্রে স্নান না করেই ফিরে যেতে হচ্ছে ৷ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হওয়ায় ওড়িশা-অন্ধ্র উপকূলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তারই প্রভাব পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা, তাজপুর, মন্দারমনি, চাঁদপুর, শঙ্করপুর-সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় । ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, সেইসঙ্গে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর । প্রশাসনের তরফ থেকে গভীর সমুদ্রে যে সকল মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে গিয়েছেন, তাঁদের ফিরে আসার নির্দেশ জারি হয়েছে । সেই সঙ্গে উপকূল এলাকায় কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে (Orange Alert in Digha) ।