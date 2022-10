.

Abhishek Banerjee: অভিষেকের দ্রুত আরোগ্য কামনায় মন্দির-মসজিদে প্রার্থনা টিএমসিপির Published on: 21 minutes ago

চোখের অস্ত্রোপচারের পর এই মুহূর্তে আমেরিকার একটি বিশ্বখ্যাত হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) ৷ আজ তাঁর আরোগ্য কামনায় মন্দির-মসজিদে প্রার্থনা করলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীরা (TMCP workers perform Puja for Abhishek Banerjee) ৷ সেই ছবি শনিবার ধরা পড়েছে চাঁচলে ৷ আজ প্রথমে চাঁচল রাজবাড়ির চণ্ডীমন্দিরে সাংসদ অভিষেকের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন টিএমসিপির নেতা-কর্মীরা ৷ পুজো শেষে তাঁরা কলিগ্রাম মাজারে গিয়ে অভিষেকের আরোগ্য কামনায় দোওয়া প্রার্থনা করেন (Puja for Abhishek Banerjee speedy recovery in Malda) ৷ মাজারে চাদর চড়ান ৷ দুই জায়গাতেই উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মালদা জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবু সরকার, ছাত্রনেতা এবি সোহেল, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, অঙ্কুর দাস-সহ আরও অনেকে ৷