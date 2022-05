.

মঙ্গলবার রাতে ট্রেনে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারী (Bengal MoS Education Paresh Chandra Adhikari) ৷ তার পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁকে দেখা গেল বাগডোগরা বিমানবন্দরে ৷ সেখান থেকে তিনি কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলেন (TMC Minister Paresh Adhikari takes flight to Reach Kolkata from Bagdogra Airport) ৷ তবে তিনি এবার একাই গেলেন ৷ মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে মেয়ে অঙ্কিতাও ছিলেন ৷ ইতিমধ্যে আদালতের নির্দেশে সিবিআই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে (CBI Files FIR against Mamata Government Minister Paresh Chandra Adhikari) ৷ এখন দেখার তিনি কলকাতা থেকে সরাসরি নিজাম প্যালেসে যান কি না !