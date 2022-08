.

TMC Leader Injured in Dinhata: দিনহাটায় তৃণমূল কার্যালয়ে হামলায় তিরবিদ্ধ অঞ্চল সভাপতি, অভিযুক্ত বিজেপি Published on: 2 hours ago

তৃণমূল কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল দিনহাটার ভেটাগুড়িতে । এ দিন রাত 9টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ । বাইরে থেকে তিরও ছোড়া হয় । তিরের আঘাতে জখম হন অঞ্চল সভাপতি অনন্ত বর্মন-সহ বেশ কয়েকজন (TMC leader injured in arrow attack at Dinhata) । তৃণমূল নেতা বিশু ধরের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছেন (TMC Leader Injured in Dinhata)। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি । বিরোধী নেতা অজয় রায় বলেন, "অভিযোগ ভিত্তিহীন । তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে ।"