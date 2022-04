.

TMC Distributes Water and Food : তাপপ্রবাহে স্বস্তি দিতে জামুড়িয়ার গুড়-বাতাসা বিলি তৃণমূলের Published on: 55 minutes ago

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা । নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড় । ক্রমশ চড়ছে তাপমাত্রার পারদ (Heat Wave in Paschim Bardhaman) । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে জামুড়িয়ার দু'নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সাধারণ যাত্রীদের ঠান্ডা শরবত ও গুড় বাতাসা বিতরণ করলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা (TMC distributes water and food on National Highway in Jamuria)। তাপপ্রবাহের ফলে জামুড়িয়ার রাস্তা ঘাটে ঠান্ডা পানীয়র দোকানে ভিড়ও দেখা যায় । কেউ ঠান্ডা শরবত, কেউ আবার ডাবের জল, আখের রস খাচ্ছেন । এই গরম থেকে সাময়িক রেহাই পেতেই অনেকে ঠান্ডা পানীয় খেয়ে স্বস্তি নিচ্ছেন ।