BJP Worker House Attacked: বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে Published on: 42 minutes ago

রাতের অন্ধকারে দিনহাটার বিজেপি কর্মী সাবানা খাতুনের বাড়ি ভাঙচুর চালাল একদল দুষ্কৃতী (BJP Worker House Attacked in Dinhata) । বিজেপির অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে । শনিবার রাতের এই ঘটনায় জেলা বিজেপি নেতা জয়দীপ ঘোষ সরাসরি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও তাঁর ছেলেকেই দায়ী করেছেন । তিনি অভিযোগ করেন, মন্ত্রী ও তাঁর পুত্র সায়ন্তন গুহের নির্দেশেই এই তাণ্ডব চালিয়েছে তৃণমূল (TMC accused of vandalizing house of BJP Worker)। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ৷ দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে ।