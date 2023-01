Published on: 19 minutes ago

বৃহস্পতিবার 74তম গণতন্ত্র দিবস উদযাপন করেছে দেশ ৷ গর্বের এই দিনে তেরঙা উত্তোলিত হয়েছে দেশের নানা প্রান্তে ৷ কুচকাওয়াজ হয়েছে দিল্লির কর্তব্য পথে ৷ বছরের বিশেষ এই দিনে নিজেদের পরিচয়ের গর্বের জাতীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন দেশবাসী ৷ অভিবাদন জানিয়েছেন তেরঙাকে ৷ তবে শুধু আমি-আপনি নন, 26 জানুয়ারির এই বিশেষ দিনে জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাল হাতিও ৷ এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির নেল্লাইআপ্পার মন্দিরের সামনে ৷ তামিলনাড়ুর হিন্দু রিলিজিয়াস চ্যারিটি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সেটিকে শুঁড় তুলে অভিবাদন জানায় গান্ধিমতি নামে একটি হাতি (Temple Elephant salute to National Flag) ৷ এই মন্দিরেরই পোষা এই হাতি ৷ ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে দীর্ঘক্ষণ শুঁড় তুলে তেরঙাকে অভিবাদন জানাচ্ছে এই গজরাজ ৷ মন্দিরের পুরোহিত এই দিন বিশেষ পুজোরও আয়োজন করেছিলেন ৷ সেই পুজোর পরও দেখা যায় হাতিটি শুঁড় দিয়ে আশীর্বাদ করছে উপস্থিত জনতাকে (Elephant salute to National Flag in Tamil Nadu)৷