Low Pressure Over Bay of Bengal: নিম্নচাপ ও কোটালের জেরে প্লাবিত একাধিক এলাকা, বিপর্যস্ত সুন্দরবনবাসী

নিম্নচাপ ও পূর্ণিমার ভরা কোটালের জেরে প্লাবিত দক্ষিণ 24 পরগনার সুন্দরবন উপকূলবর্তী একাধিক এলাকা (Sundarbans residents distressed due to low pressure and rain)। শনিবার থেকেই এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে বৃষ্টি ৷ সোমবারও বৃষ্টির দাপট চলছে । পূর্ণিমার ভরা কোটালের জেরে দিশাহারা সুন্দরবনবাসী। রায়দিঘি মনি নদীর বাঁধ উপচে প্লাবিত হয়েছে এলাকা । নদীর নোনা জলে নষ্ট হয়েছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি । অন্যদিকে সুন্দরবনের কলতলি সাগর, নামখানা-সহ একাধিক জায়গায় নদী বাঁধ উপচে প্লাবিত হয়েছে এলাকা । গঙ্গাসাগর মন্দির প্রাঙ্গণ জলমগ্ন হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে ব্যবসায়ী থেকে পুণ্যার্থীরা। পর্যটকদের ক্ষেত্রে বাড়তি সর্তকতা নেওয়া হয়েছে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে (Low Pressure Over Bay of Bengal)।