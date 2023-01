.

Sumitra Sen: আসানসোলে এলেই পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতেন, সুমিত্রা সেনের স্মৃতিচারণায় পরিবার

আসানসোলের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র ছিল প্রয়াত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেনের । আসানসোলের স্বনামধন্য চিকিৎসক নীরদ চন্দ্র সেন (Dr NC Sen) সম্পর্কে ছিলেন সুমিত্রা সেনের ভাসুর । সেই সুবাদে আসানসোলে প্রায়শই যাতায়াত ছিল শিল্পীর । নীরদ চন্দ্র সেন ছিলেন ইসিএলের সাঁকতোড়িয়া হাসপাতালের চিকিৎসক । কুলটির সাঁকতোড়িয়ায় বিরাট বাংলো ছিল তাঁর । সেই বাংলো খুব ভালোবাসতেন সুমিত্রা দেবী । প্রতি ছুটিতেই দুই মেয়ে শ্রাবণী, ইন্দ্রাণী ও স্বামীকে নিয়ে চলে আসতেন সেখানে । এমন কথা জানালেন নীরদ চন্দ্র সেনের পুত্রবধূ তথা চিকিৎসক দীপ্তশ্রী সেন । প্রয়াত নীরদবাবুর ছেলে চিকিৎসক সুশোভন সেন অসুস্থ ৷ কাকিমার মৃত্যুর খবর পেয়ে আরও ভেঙে পড়েছেন । অন্যদিকে, খুড়শাশুড়ির মৃত্যুসংবাদ পেয়েও স্বামীর অসুস্থতার জন্য কলকাতা যেতে পারেননি দীপ্তশ্রী দেবী । তাই মন ভারাক্রান্ত । তারই মাঝে সুমিত্রা সেনকে নিয়ে পারিবারিক স্মৃতির কথা ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তিনি (Sumitra Sen Family in Asansol Remembering her to ETV Bharat)৷