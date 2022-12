.

Fire in Asansol: আসানসোলের মুন্সি বাজারে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই কাপড়ের দোকান

আসানসোলের মুন্সি বাজারে বিধ্বংসী আগুন ৷ বৃহস্পতিবার ভোররাতে মুন্সি বাজারের একটি অভিজাত কাপড়ের দোকানে এই আগুন দেখতে পান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ৷ আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের দোকানেও ৷ বাজার এলাকায় ঘিঞ্জি গলিতে দোকানের আগুন নেভাতে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ৷ দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ঢুকতে পারেনি ৷ পাইপ দিয়ে দূর থেকে জল আনতে হয় দমকল কর্মীদের ৷ আসানসোল বাজার কতটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে, তা আরও একবার সামনে এল বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা ৷ কীভাবে আগুন লেগেছে, তা এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয় ৷ তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট-সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে (Massive Fire broke out in Asansol Bazar in Asansol Paschim Bardhaman) ৷