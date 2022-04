.

Shatrughan on Mamata's Political Future : আগামিদিনে দেশের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবেন মমতা, দাবি শত্রুঘ্নর Published on: 12 minutes ago

স্বাধীনতার পর এমন জয়ে এই প্রথম আসানসোলে ইতিহাস রচিত হল । জেতার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আসানসোলের নবনির্বাচিত সাংসদ তৃণমূলের শত্রুঘ্ন সিনহার (TMCs Shatrughan Sinha wins in Asansol) । তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অগ্নিমিত্রা পলের থেকে 3 লক্ষ 3 হাজার 209টি বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন । জেতার পর শনিবার বিকেলে তিনি তাঁর শংসাপত্র নিতে আসেন । তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক তথা জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এস অরুণ প্রসাদ । শত্রুঘ্ন সিনহা এই জয়ের কৃতিত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ও রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে দেন । তিনি বলেন, "এটা শুরু হল । এর পর জয়ের ধারা বইতে থাকবে । আগামিদিনে দেশের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Shatrughan Says Mamata will Rule India in the Future) ৷"