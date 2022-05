.

Rain in Kolkata : ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা Published on: 3 hours ago

ঘন্টাখানেকের বৃষ্টিতেই শহরের নানা প্রান্তে জল জমে গেল ৷ পৌরনিগমের আশ্বাসের পরেও সকাল থেকে বৃষ্টির জেরে কলকাতার নানা প্রান্তে অল্প বিস্তর জলমগ্ন (Scenario of Kolkata in rain for an hour) হয়ে পড়ল । পার্কসার্কাস সেভেন পয়েন্ট, পাম এভিনিউ বালিগঞ্জ, বেগবাগান মোড়, কোয়েস্ট মলের সামনে, পার্কস্ট্রিট, ট্যাংরা, ইএমবাইপাসের একাংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে ৷ জল জমেছে মোমিনপুর, খিদিরপুর, লেকগার্ডেন্স-সহ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় (Rain in Kolkata) । তবে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর জল দ্রুত নামার আশা করছেন পৌর কর্তৃপক্ষ। ঘূর্ণিঝড় 'অশনি'-র জেরে কাল পরশুও কলকাতায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া দফতর ৷