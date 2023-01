Published on: 2 hours ago | Updated on: 2 hours ago

একেই সরস্বতী পুজো, তার উপর সাধারণতন্ত্র দিবস ৷ জোড়া উৎসবে কাজ থেকে টোটাল ছুটি ৷ সকাল সকাল স্নান সেরে হলুদ শাড়ি-ব্লাউজে সেজে বাড়ির পুজোর তদারকি করলেন অভিনেত্রী সম্পূর্ণা লাহিড়ি (Sampurna Lahiri looks gorgeous in yellow celebrates Saraswati pujo at home) ৷ অন্যান্য বছরও বাড়ির পুজোয় তাঁর অংশগ্রহণ থাকে, তবে এবার ভূমিকাটা আরও সক্রিয় তাঁর ৷ বসন্ত পঞ্চমীতে হলুদ শাড়ির কদর বরাবরই বেশি ৷ এদিন হলুদ রঙা শাড়ি-ব্লাউজে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছিল 'বাংলা মিডিয়াম'-এর সুহানাকে। প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও ইটিভি ভারতকে সময় দিলেন অভিনেত্রী (Sampurna Lahiri talks with ETV Bharat) ৷ ডুব দিলেন সরস্বতী পুজোর নস্টালজিয়ার ৷

সম্পূর্ণা জানালেন, অনেক ছোটোবেলাতেই অভিনয় জগতে পা দিয়েছেন তিনি ৷ শ্যুটিংয়ের কলটাইমের সঙ্গে পরিচিত ক্লাস টেন থেকে ৷ তাই সরস্বতী পুজোয় নতুন কিছু না-থাকলেও ছোটোবেলার প্রেম অবশ্যই মিস করেন সম্পূর্ণা ৷ কথায়-কথায় উঠে এল সেই প্রসঙ্গ ৷ সঙ্গে সরস্বতী পুজোর সকালে শিরশিরানি ঠান্ডা হাওয়ায় এবার ভীষণ মিস করলেন সম্পূর্ণা ৷ ছেলেবেলায় একবার সরস্বতী পুজোয় তিনটি গোলাপের সঙ্গে একটি প্রেমপত্র পেয়েছিলেন অভিনেত্রী ৷ পরে সেই ছেলেটি তাঁকে আইসক্রিমও খাইয়েছিলেন বলে জানালেন সম্পূর্ণা ৷

নস্টালজিয়ায় ভেসে অভিনেত্রী তথা প্রযোজক বললেন, "আমি একবার সরস্বতী পুজোতে তিনটে গোলাপ পেয়েছিলাম, সঙ্গে একটা লাভ লেটার। অনেক কাহিনি আছে এই দিনটাকে ঘিরে।" পাশাপাশি বসন্ত পঞ্চমীতে বাগদেবীর আরাধনার পর কুল খাওয়ার উন্মাদনাও এখন মিস করেন গোড়ায় গণ্ডগোল-অভিনেত্রী ৷

অভিনেত্রীর বাবা জনপ্রিয় নাট্যকার নীলাদ্রি লাহিড়ী বাড়িতেই নাটক, কবিতা, আবৃত্তির তালিম দেন। তাই ঘটা করে প্রতিবছর পুজো হয় সম্পূর্ণার বাড়িতে। এবার সেই পুজোয় লেগেছে থিমের ছোঁয়া। সম্পূর্ণার বাড়ির এবারের থিম 'রবীন্দ্রনাথ'। যে থিমের রূপকার নীলাদ্রি লাহিড়ীর এক ছাত্রী ৷ রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন গল্পের বই, কবিতা, উপন্যাস থিম হিসেবে শোভা পেয়েছে অভিনেত্রীর বাড়ির সরস্বতী পুজোয় ৷ থিম নির্মাণে ছাত্রছাত্রীরা।

শেষে কথা বললেন ধারাবাহিকে প্রত্যাবর্তনে তাঁর নয়া চরিত্র সুহানা নিয়ে ৷ সম্পূর্ণা জানালেন, সুহানা চরিত্রটি একেবারেই তাঁর বিপরীত ৷ তাই শুরুর দিকে একটু সমস্যা হলেও ধীরে ধীরে নিজেকে চরিত্রটির সঙ্গে আত্মস্থ করেছেন নিজেকে ৷