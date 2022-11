.

Raiganj TMC Campaign: দিন ঘোষণা না-হলেও পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের নেতা Published on: 2 hours ago

দিন ঘোষণা না-হলেও সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন (WB Panchayat Election) ৷ এই নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারের ময়দানে নামলেন রায়গঞ্জ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের সভাপতি তথা রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ফরিজুদ্দিন শেখ ( ফিরোজ) । সোমবার তিনি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি সঙ্গে করে বাজারে-দোকানে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেন (Raiganj TMC Panchayat campaign) ৷ এদিন প্রচারে বেরিয়ে তিনি জানান, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের যে কেউই প্রার্থী হোন না কেন দলের প্রার্থী একজনই, তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজকে হাতিয়ার করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার করা হচ্ছে (TMC campaign for Panchayat Election) ৷