.

PM Modi Sings With Soldiers: কার্গিলে জওয়ানদের গানের তালে মাতলেন মোদি, গাইলেন রহমানের বন্দেমাতরম Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

কার্গিলে দীপাবলি উদযাপনের সময় একেবারে অন্য মেজাজে ধরা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Sings With Soldiers)৷ সোমবার সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে একটি গানের পারফরম্যান্সে অংশ নিলেন তিনি (PM Modi joins chorus with soldiers)৷ গিটার, ব্যান্ড বাজিয়ে অস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমানের প্রখ্যাত গান 'বন্দেমাতরম' গাইছিলেন একদল জওয়ান ৷ তাঁদের দলে মিশে গিয়ে হাতে তাল দিয়ে সেই গানে সঙ্গ দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, শুধু হাতে তাল দেওয়াই নয়, জওয়ানদের গানের সুরে গলাও মিলিয়েছেন নমো ৷ সেনাবাহিনীর সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করতে সোমবার সকালেই কার্গিলে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Kargil on Diwali)৷