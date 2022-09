.

আজ মহালয়া। দেবী পক্ষের সূচনা ৷ মহালয়া মানেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ (Tarpan in various ghats of Diamond Harbour) ৷ ডায়মন্ড হারবারের হুগলি নদীর পাড়ে তর্পণের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ কোনওরকম অপ্রতীকর পরিস্থিতি এড়াতে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার এলাকার 7টি স্নানের ঘাটে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে (police surveillance) ৷ ডায়মন্ড হারবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পুণ্যার্থীদের মিষ্টিমুখেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে ।