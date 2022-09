.

Peacock in Jhargram: বৃষ্টির মধ্যে ঝাড়গ্রাম শহরে দেখা মিলল ময়ূরীর Published on: 1 hours ago

রবিবার সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে ঝাড়গ্রাম শহরে(peacock seen in Jhargram during rain)। বৃষ্টির মধ্যেই ঝাড়গ্রাম শহরের 13 নম্বর ওয়ার্ডে দেখা গেল দুটি ময়ূরী(Peacock in Jhargram)৷ যা দেখতে ভিড় জমালেন স্থানীয়রা ৷ 13 নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ির অ্যাজবেস্টরের চালের উপর ওই দুটি ময়ূরীকে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় । ঝাড়গ্রাম শহরের চারিদিকে শাল জঙ্গলে ঘেরা । শাল জঙ্গল থেকে এই দুটি ময়ূরী শহরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নাকি অন্য কোথাও থেকে এসেছে, তা অবশ্য জানা যায়নি ৷ তবে ময়ূরী দেখতে পেয়ে খুশি স্থানীয়রা ৷