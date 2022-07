.

Bhanubhakta Birth Anniversary: ভানুভক্তের জন্মদিনেও গরহাজির বিরোধীরা, সমালোচনায় সরব পার্থ Published on: 56 minutes ago

Koo_Logo Versions

বিধান রায়ের জন্মদিন হোক বা প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর মঞ্চ । বারবারই বিরোধীদের অনুপস্থিতি নিয়ে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে । বুধবারও সে পরম্পরার বদল হল না । নেপালি কবি ভানু ভক্তের জন্মজয়ন্তী উদযাপনে অনুপস্থিত বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে এদিনও কার্যত ক্ষোভ উগরে দিলেন অধ্যক্ষ । বুধবার বাড়তি সংযোজন হিসাবে অবশ্য ছিল পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য (Partha Chatterjee slams opposition for not present in Bhanubhakta Birth Anniversary celebration) । তিনি বলেন, "সবকিছুতেই এখন বিভাজন । শ্রদ্ধা এবং সংস্কৃতিতেও বিভাজন তৈরি করছেন বিরোধীরা । ঐতিহ্য, রীতিনীতিতেও বিভাজন টানার চেষ্টা হচ্ছে । সবাই ব্যস্ত মানুষ । বাংলার মনীষী, বাংলার সংস্কৃতির জন্য বিরোধীদের সময় হয় না ।"