Died by Suicide: হঠাৎ চলন্ত বাসের তলায় শুয়ে পড়লেন প্রৌঢ়, তারপর কী হল ... Published on: 19 hours ago

আত্মহত্যার চেষ্টা (Died by Suicide)৷ সটান বাসের তলায় শুয়ে পড়লেন ব্যক্তি (Mumbai Old Man Died by Suicide Under Lying Bus in Road)৷ তারপর তাঁর উপর দিয়ে চলে গেল বাস ৷ একটু নড়াচড়া করে ওঠার পরই মৃত্যু হল তাঁর ৷ 6 ডিসেম্বর ঘটনাটি ঘটে মু্ম্বইয়ের পশ্চিম আন্ধেরিতে ৷ পুরো বিষয়টি ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে ৷ যা পুলিশের নজরে আসার আগেই ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে যায় ৷ মৃত ব্যক্তির নাম আবদুল গফফর ইসমাইল সায়েদ (59)৷ ইতিমধ্যেই তাঁর দেহ শনাক্ত করে তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷