Dengue Condition in Howrah: হাওড়া ও বালির ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে ফিরহাদ, টানলেন বিদেশের প্রসঙ্গ Published on: 1 hours ago

বালি ও হাওড়ায় ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত দুই পৌর প্রশাসন (Dengue in Howrah) । এমনকী মৃত্যু হয়েছে একজনের ৷ তাই গতকাল জরুরি ভিত্তিতে বালির রবীন্দ্র ভবনে বৈঠক করলেন রাজ্যের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সমবায় মন্ত্রী এবং জেলার পদস্থ কর্তারা । হাওড়ার পার্শ্ববর্তী জেলা হুগলির উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং হুগলির ডিএমও উপস্থিত ছিলেন এই আলোচনায় । এদিন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, আবহাওয়ার জন্য ডেঙ্গি বাড়ছে ৷ ডেঙ্গি সংক্রমণ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি সিঙ্গাপুরের কথা তোলেন ৷ মন্ত্রী জানান, সেখানে 15 হাজার মানুষ ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ৷ তবে পরিস্থিতি সামলাতে প্রশাসন সবদিক দিয়ে চেষ্টা করছে, আশ্বস্ত করলেন ফিরহাদ (Urban Development and Municipal Affairs Minister Firhad Hakim calls emergency meeting Dengue infection in Bally) ৷