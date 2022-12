.

Martyrs Altar Vandalised: রাতের অন্ধকারে শহিদ বেদী ভাঙচুর নন্দীগ্রামে, অভিযোগের তির বিজেপির দিকে Published on: 31 minutes ago

Koo_Logo Versions

পুরনো বছরের সমস্ত গ্লানিকে দূরে সরিয়ে রেখে আবারও নতুন বছরে নতুন উদ্যমে শুরুর আগে আনন্দে উঠেছে তিলোত্তমাবাসী (pre new year celebration at Victoria) ৷ বেলা বাড়তেই বছরের শেষ দিনে ভিড়ের ছবি দেখা গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে (Victoria in kolkata)। বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে থেকে লম্বা লাইন দেখা গেল ভিক্টোরিয়ায় প্রবেশের জন্য । কেউ এসেছেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে, কেউবা পরিবারের সঙ্গে । বছরভর নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও , আজ সমস্ত ব্যস্ততা কাটিয়ে বছরের শেষ দিনটাকে উপভোগ করতেই চাইছেন । আর তাই প্রিয়জন বন্ধু অথবা পরিবার নিয়ে হাজির ভিক্টোরিয়ায় ।