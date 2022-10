.

Firecrackers in Running Car : চলন্ত গাড়ি থেকেই রংবেরঙের বাজি, গ্রেফতার যুবক

গাড়ি চলছে ৷ তার মাথা থেকে ফাটছে বাজি ৷ সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাজছে গান ৷ এরকম একটি গাড়ি চালিয়ে উদুপি জেলার মেন রোড ধরে দিব্য যাচ্ছিলেন বিশাল কোহলি ৷ গাড়ির উপর দিয়ে রংবেরঙের বাজি ফেটে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে ৷ রাস্তার ধারে হাসপাতাল, কলেজ রয়েছে ৷ আছে পেট্রল পাম্পও ৷ সন্ধ্যার রাস্তায় এই গাড়ি চলার ভিডিয়ো ভাইরাল হয় সামাজিক মাধ্যমে ৷ এমন দৃশ্য চোখে পড়তেই পুলিশ খোঁজ শুরু করে বিশালের ৷ শুক্রবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে মণিপাল থানার পুলিশ ৷ গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে (young man was arrested by the police in Udupi district's Manipal for driving on main roads with bursting firecrackers on the car) ৷