.

Bansdroni Shootout Case : বাঁশদ্রোণী শুটআউটে যোগ তৃণমূলের প্রভাবশালীদের, পরিচয় গোপন রেখে দাবি স্থানীয় বাসিন্দার Published on: 22 minutes ago

Koo_Logo Versions

বাঁশদ্রোণী সিন্ডিকেট এবং শুট আউটের ঘটনায় একের পর এক উঠে আসছে একাধিক তৃণমূল ঘনিষ্ঠ নেতার নাম (local resident calims tmc heavyweight leader involve in bansdroni shootout case) ৷ এবার এই ঘটনায় নতুন নাম উঠে এল স্থানীয়দের সঙ্গে কথায় (new TMC leader name in Bansdroni Shootout) ৷ তাঁর নাম উত্তম মণ্ডল ৷ যাঁর ভয়ে এলাকার বাসিন্দারা তটস্থ এবং ভীত সন্ত্রস্ত । প্রত্যেকেই জানেন এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন কে বা কারা কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেই মুখে কুলুপ আঁটছেন দক্ষিণ শহরতলির বাসিন্দারা । ক্যামেরার সামনে কেউ সরাসরি মুখ খুলতে নারাজ কারণ সেই ব্যক্তির ভয় ৷ যে কোনও সময় কোনও রকমের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্খা ৷ অবশেষে নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবক কথা বলতে রাজি হন ৷ তবে মুখে গামছা জড়িয়ে নিজের পরিচয় গোপন করে তিনি তুলে ধরলেন উত্তম মণ্ডলের নাম । এলাকায় প্রচুর রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে উত্তম মণ্ডলের । কালীঘাটের একাধিক নেতা নেত্রীর নাকি তাঁর মাথায় হাত রয়েছে । যার ফলেই পুলিশ থেকে প্রশাসন কেউই উত্তম মন্ডলকে চটাতে চান না বলে দাবি ৷