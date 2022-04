.

Lawyer Sanjeev Dawn on Anubrata Mondal: দাদা ভীষণ অসুস্থ, অনুব্রতকে দেখে এসে জানালেন তাঁর আইনজীবী Published on: 12 minutes ago

খুবই অসুস্থ অনুব্রত মণ্ডল ৷ তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসে এ কথাই জানালেন তাঁর আইনজীবী সঞ্জীব দাঁ (lawyer Sanjeev Dawn meets Anubrata Mondal)। অনুব্রত মণ্ডলের চিনার পার্কের বাড়িতে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান তাঁর আইনজীবী ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, "দাদা শারীরিক ভাবে ভীষণ অসুস্থ, তাই আবারও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে (Anubrata Mondal is not well, says his lawyer)।" সিবিআই-এর তরফ থেকে আর কোনও পাল্টা নোটিশ বা মেইল এখনও আসেনি হাজিরার ব্যাপারে । অনুব্রত মণ্ডল জেলে থাকলেই ঠিক থাকবেন ৷ হাসপাতালে থাকলে তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে (Anubrata Mondal may be killed in hospital) বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on Anubrata Mondal) ৷ এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে সঞ্জীব দাঁ বিষয়টি এড়িয়ে যান ৷ বলেন, রাজনৈতিক কোনও মন্তব্য তিনি করবেন না । এ বিষয়ে আইনি কোনও পদক্ষেপ করা হবে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দলের থেকে এখনও কোনও নির্দেশ নেই ৷