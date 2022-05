.

Eid Shopping at New Market : ঈদের আগে শেষ দিনে জমজমাট নিউ মার্কেটে বাজার

গত দু'বছর করোনা থাকায় সেভাবে জমজমাট বা ভিড় ছিল না ঈদের বাজারে (Kolkata people are busy in Eid Shopping at New market)। এবছর সেই নিষেধাজ্ঞা আর নেই । তাই ঈদের বাজার ভিড়ে ঠাসা । আগামিকাল ঈদ ঠিক তার আগেরদিন নিউ মার্কেট চত্বর কার্যত কালো মাথায় ঢেকে গেল । বাচ্চা, বাবা-মা থেকে নিজেদের জন্য কেনাকাটার মজল শহরবাসী ৷ স্বাভাবিকভাবেই খুশি হকার থেকে বড় দোকানদার সকলেই । গত 2 বছরে বিক্রিবাটা না হওয়ার কষ্টে যেন অনেকটাই প্রলেপ পড়ল বলে তাঁদের মত ৷ এবারের বাজার চাঙ্গা হওয়ায় । কেউ বাড়ির বাচ্চাদের জন্য কিনলেন জামাকাপড়, কেউ কিনলেন চুরি, আবার কেউ বাড়ির বয়স্ক সদস্যদের জন্য নিয়ে গেলেন পাঞ্জাবি থেকে জুতো । আবার জমিয়ে কেনা চলল ফল, শরবত-সহ নানা আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের । আর এই সব মিলিয়ে সোমবারে তিল ধারণের জায়গা নেই নিউ মার্কেট চত্বরে ।