.

Cylinder Explodes: নৌকায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত 5 শ্রমিক Published on: 17 minutes ago

নৌকায় রান্না করার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মৃত্যু হল 5 শ্রমিকের (Five died on cylinder blast on boat in Maner)৷ পটনার দানাপুর মনের এলাকার নদীঘাটে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ মৃত শ্রমিকরা সকলেই চাপড়া মনের এলাকার বাসিন্দা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, নৌকাটিতে অবৈধভাবে বালি বোঝাইয়ের কাজ হত ৷ 20 জন শ্রমিক ছিলেন নৌকাটিতে ৷ ঘটনার সময় 5 জন শ্রমিক রান্না করছিলেন ৷ তখনই সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় শ্রমিকদের ৷ মৃত্যুর খবর পেয়ে স্থানীয় মনের থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷