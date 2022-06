.

Kibu Vicuna in Kolkata : কলকাতায় পৌঁছলেন ডিএইচএফসি কোচ কিবু ভিকুনা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের কোচ হয়েছেন কিবু ভিকুনা (DHFC appointed Kibu Vicuna as their head coach for upcoming season)৷ বুধবার সকালে তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছন (Kibu Vicuna arrived Kolkata to take charge of DHFC)। এর আগে মোহনবাগানের কোচ ছিলেন ভিকুনা ৷ তাঁর প্রশিক্ষণেই আই লিগ জিতেছিল মোহনবাগান ৷ ভিকুনাকে স্বাগত জানাতে কলকাতা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন তাঁর অনুরাগীরা ।